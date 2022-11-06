"Конечно, я хотел бы, чтобы Сербия сыграла со сборной России, почему нет? Было бы здорово принять участие в таком матче. Кто выиграет? Это покажет только сам матч, но в товарищеских играх намного важнее сам факт встречи и радость, которую получат зрители", - цитирует Зделара "РБ Спорт".
Напомним, Саша Зделар перебрался в ЦСКА в летнее трансферное окно за сумму порядка 500 тысяч евро из "Партизана" и заключил контракт до 2025 года. С того момента сербский полузащитник провел за красно-синих 16 матчей, в которых не отмечался результативными действиями.
Кроме "Партизана" Зделар выступал за "Олимпиакос", "Мальорку" и "ОФК Белград". Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3,5 млн евро.
Полузащитник ЦСКА Зделар: хотел бы, чтобы Сербия сыграла со сборной России
Полузащитник ЦСКА Саша Зделар заявил, что хотел бы сыграть за сборную Сербии в матче с Россией.
Фото: ПФК ЦСКА