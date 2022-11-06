"Я думаю, что в ближайшем будущем, возможно, мы увидим в "Венеции" игроков "Спартака", но не сразу", - цитирует Камоцци Metaratings.
Напомним, ранее стало известно, что Паоло Ваноли стал новым главным тренером "Венеции". Сам клуб пока не объявлял о назначении, но информацию подтвердил агент Ваноли. По его словам, контракт со специалистом заключен до 2024 года.
После 12 туров "Венеция" занимает предпоследнее место в турнирной таблицы Серии Б - второго по силе итальянского дивизиона. В прошлом сезоне команда с последнего места вылетела из Серии А. Примечательно, что за команду с лета этого года выступает россиянин Денис Черышев.
Камоцци: думаю, что в ближайшем будущем мы увидим в "Венеции" Ваноли игроков "Спартака"
Бывший советник руководства "Спартака" Франко Камоцци считает, что Паоло Ваноли может пригласить игроков красно-белых в "Венецию".
Фото: ФК "Спартак"