"Так же мы рассмотрим инциденты, произошедшие на матче Молодежного первенства между "Спартаком" и ЦСКА. В том числе сканирование нецензурных выражений. Вызвали представителей клубов, специалистов по безопасности, инспектора матча, судью и удаленных игроков", - цитирует функционера Sport24.
Напомним, молодежные команды "Спартака" и ЦСКА сыграли между собой (2:1) в матче МФЛ 5 ноября. После забитого гола футболисты "армейцев" отправились праздновать взятие ворот к сектору с болельщиками красно-белых и стали их провоцировать. В результате началась драка. ЦСКА провел оставшуюся часть времени встречи вдевятером.
Григорьянц: КДК РФС рассмотрит инциденты на матче между "Спартаком" и ЦСКА в МФЛ
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц высказался о повестке предстоящего заседания комитета.
Фото: ФК "Спартак"