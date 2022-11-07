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Агент Чистякова: думаю, завтра Дмитрий будет тренироваться с основой "Зенита"

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова, высказался о ситуации с отстранением футболиста от основного состава питерцев.
Фото: ФК "Зенит"
"Где завтра будет тренироваться Чистяков? Я думаю, что Дмитрий будет тренироваться там же, где и до этого. Решение о возвращении в основной состав уже принято? Я даже не слышал решения, что он не может тренироваться с основой", - цитирует агента "Спорт День за Днем".

Напомним, об отстранении Чистякова сообщил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев. Это произошло после поражения сине-бело-голубых от "Ахмата" в матче 16 тура Российской Премьер-лиги (1:2). Грозненцы забили победный мяч, воспользовавшись ошибкой 28-летнего защитника.

Сегодня в поддержку Чистякова высказался голкипер сине-бело-голубых Михаил Кержаков, его пост в социальных сетях оценил защитник Родригао. Также футболиста поддержал Даниил Одоевский.


Чистяков Зенит
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