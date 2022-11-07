– Пиняев – большой молодец! Он может еще больше забивать и отдавать голевых передач. Сергей очень быстрый, против него сложно обороняться. В матче с "Торпедо" он мог бы больше и забить, и отдать. Пиняев в полном порядке! Думаю, в будущем его ждет очень хорошая карьера в Европе. Он очень молод и развивается не останавливаясь. Предсказываю ему большое будущее, например, что он будет играть в "Манчестер Юнайтед", – цитирует Бейла "РБ Спорт".
Напомним, что будучи в "Чертаново" Сергей Пиняев, в еще более раннем возрасте, летал в "Манчестер Юнайтед" на стажировки. Сергей является воспитанником академии московского "Локомотива", но пробыл там не так долго и перешел в академию "Чертаново". За основную команду "Чертаново" Пиняев играл с лета 2020 года. Через год после этого Сергей стал игроком самарских "Крыльев Советов", где выступает и по сей день. В текущем сезоне у Пиняева насчитывается тринадцать матчей за клуб, в которых он отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Немалую часть сезона Сергей пропустил по состоянию здоровья. Он становился лучшим игроком матча РПЛ уже четыре раза в текущем сезоне РПЛ. В предыдущем туре оформил гол и результативную передачу в матче с "Торпедо".
Гленн Бейл: предсказываю, что в будущем Пиняев будет играть в "Манчестер Юнайтед"
Голландский защитник "Крыльев Советов" Гленн Бейл поделился мнением о будущем своего одноклубника Сергея Пиняева.
Фото: соцсети Сергея Пиняева