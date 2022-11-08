"Весной я говорил, что приход Дзюбы в "Торпедо" реален? Я сейчас не работаю в "Торпедо", поэтому говорить что-то нет смысла. Когда я работал в "Торпедо", да, мы хотели, чтобы он был у нас в команде", — цитирует тренера Legalbet.
Минувшим летом у Дзюбы истек срок действия контракта с "Зенитом", футболист перешел в турецкий клуб "Адана Демирспор". Однако вчера Турецкая федерация футбола официально объявила о расторжении соглашения между российским нападающим и командой.
В СМИ сообщалось, что Дзюба может продолжить карьеру в "Торпедо".
Бородюк: в "Торпедо" хотели, чтобы Артем Дзюба был в команде
Экс-главный тренер "Торпедо" Александр Бородюк высказался о возможности подписать форварда Артема Дзюбу, когда он работал в столичном коллективе.
Фото: Global Look Press