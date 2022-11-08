"Почему руководство считает, что тренер, который борется за выживание с "Пари НН", будет бороться за медали с "Локомотивом"? Судя по всему, так и произойдёт — назначат Галактионова. Но боюсь, что «Локомотив» продолжит бороться за выживание. Даже может проиграть эту битву", — цитирует Нигматуллина "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что Галактионов будет назначен главным тренером "Локомотива" после матчей 17-го тура Российской Премьер-лиги. Сообщалось, что его место в "Пари Нижнем Новгороде" займет Вадим Гаранин, который на данный момент работает старшим тренером "Сочи".
"Локомотив" в предстоящие выходные сыграет против "Спартака", "Пари НН" встретится с "Ахматом".
Нигматуллин: с Галактионовым "Локо" продолжит бороться за выживание и может проиграть битву
Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о вероятном назначении Михаила Галактионова главным тренером "Локомотива".
Фото: РИА Новости