"Решение по продлению контракта с Паршивлюком будем принимать ближе к концу сезона", — цитирует функционера ТАСС.
Паршивлюк выступает в составе "Динамо" на протяжении последних четырех сезонов. 33-летний футболист сыграл в 11-ти матчах нынешнего сезона чемпионата России, в которых отметился голом и результативной передачей.
Москвичи занимают 6-е место в таблице Премьер-лиги, они набрали 26 очков.
Пивоваров: "Динамо" примет решение по продлению контракта с Паршивлюком ближе к концу сезона
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров высказался о ситуации с продлением контракта защитника бело-голубых Сергея Паршивлюка.
Фото: ФК "Динамо"