– В случае интересного предложения для нас и игрока, будем рассматривать. Продадим ли Сычевого за ту же сумму, что "Ахмат" взял Агаларова? Я не знаю, сколько стоит Сычевой. Будем исходить из реального предложения. Сейчас их нет. А вдруг через полгода Сычевой забьет еще 20. Пока ему нужно концентрироваться на сборной, – приводит слова Еремякина "Sport24".
Напомним, что сегодня футбольный клуб "Оренбург" объявил о продлении контракта с нападающим Владимиром Сычевым до конца 2024 года. Сычевой играет за этот клуб с лета 2021 года. В текущем сезоне на счету у Владимира тринадцать забитых мячей в шестнадцати играх. Он был признан лучшим футболистом РПЛ в октябре, а на этой неделе оказался в окончательном списке сборной России. 17 и 20 ноября российская сборная под руководством Валерия Карпина сыграет против Таджикистана и Узбекистана. Для Сычевого этот вызов – дебютный.
Президент "Оренбурга": я не знаю, сколько стоит Сычевой. Будем исходить из реального предложения. Сейчас их нет
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин высказался о возможном трансфере Владимира Сычевого из клуба.
Фото: ФК "Оренбург"