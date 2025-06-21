"С таким составом будет очень трудно конкурировать даже за место в тройке. Да, в атаке появились качественные футболисты, но в центре обороны явно не хватает двух надежных исполнителей. Думаю, именно эту зону нужно срочно усиливать", - цитирует Гришина "Матч ТВ".
Напомним, что ранее московский "Локомотив" объявил о переходе нападающего Николая Комличенко, который ранее выступал за "Ростов". Сообщалось, что в ближайшее время клуб может подписать полузащитника Лукаса Веру, ранее выступавшего за подмосковные "Химки".
Ранее московский "Локомотив" получил запрет на регистрацию новых футболистов до лета 2027 года. "Железнодорожники" не выплатили футбольному клубу "Мариуполь" 50 тысяч евро, из-за чего получили трансферный бан.
Гришин рассказал, какие позиции необходимо усилить "Локомотиву"
Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин рассказал, кого необходимо приобрести московскому "Локомотиву" в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Локомотив"