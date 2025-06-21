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Карпин считает, что "Динамо" следует усилить некоторые позиции

Главный тренер московского "Динамо" Валерий Карпин рассказал, что команде необходимо совершить несколько приобретений в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Динамо"
"Какие-то позиции надо усилить, да. Я уже определил для себя, какие. Какие? Это секрет", - цитирует Карпина "Матч ТВ".

Напомним, что Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера московского "Динамо" 13 июня - специалист продолжит занимать аналогичную должность в сборной России. На пресс-конференции Карпин заявил, что команде необходимо приобрести форварда.

По итогам минувшего сезона бело-голубые заняли пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков в 30 турах.

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