"Какие-то позиции надо усилить, да. Я уже определил для себя, какие. Какие? Это секрет", - цитирует Карпина "Матч ТВ".
Напомним, что Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера московского "Динамо" 13 июня - специалист продолжит занимать аналогичную должность в сборной России. На пресс-конференции Карпин заявил, что команде необходимо приобрести форварда.
По итогам минувшего сезона бело-голубые заняли пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков в 30 турах.
Карпин считает, что "Динамо" следует усилить некоторые позиции
Главный тренер московского "Динамо" Валерий Карпин рассказал, что команде необходимо совершить несколько приобретений в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Динамо"