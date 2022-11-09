"Шиманьски никогда не вернется в Россию. Будет ли он продан "Фейеноорду"? Попробуйте продать с условиями, которые сделали УЕФА и ФИФА — это бесполезно, на самом деле. Продавать футболистов стало практически невозможно. Уехал спокойно и будет играть за сборную Польши, будем смотреть. Все понятно: из Киева приехать в Россию сейчас проще, чем из Польши", - приводит слова Степашина "РБ Спорт".
Напомним, Себастьян Шиманьски выступал за "Динамо" в РПЛ с 2019 года. В общей сложности он провел за бело-голубых 86 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 17 результативных передач. В июле этого года Шиманьски на правах аренды перебрался в "Фейеноорд" с опцией возможного выкупа, которая составляет 9 млн евро.
За новый клуб польский полузащитник сыграл 16 матчей, отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами. Срок его арендного соглашения истекает летом следующего года.
Член СД "Динамо" Степашин: Шиманьски никогда не вернется в Россию. Из Киева сейчас приехать проще, чем из Польши
Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин заявил, что польский полузащитник Себастьян Шиманьски, который принадлежит клубу, не вернется в РПЛ.
Фото: РПЛ