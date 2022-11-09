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Рианчо - о критике от Карреры: у меня есть свой характер, который я не намерен менять

Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо ответил на слова Массимо Карреры, который заявил, что жалеет о большой свободе, предоставленной испанцу во время работы в клубе.
Фото: РПЛ
"Я всегда работал на 100% посвящая свое время тренеру и команде. Мне не нравится быть тренером, который нужен чтобы выставлять фишки на поле! Все тренеры, с которыми я работал, знают, что если мне что-то не нравится, я говорю это в лицо. У меня есть свой характер, который может не нравится. Но я не намерен это менять", - приводит слова Рианчо "СЭ".

Напомним, в 2018 году Рауль Рианчо вошел в штаб Массимо Карреры в "Спартаке". Сообщалось, что он принимал активное участие в тренировочном процессе и в итоге не поладил с итальянцем. В скором времени "Спартак" уволил Карреру со своего поста, а Рианчо стал исполняющим обязанности главного тренера, но проработал в этой должности лишь несколько недель. После этого Рианчо недолго работал в "Спартаке" из Юрмалы, а сейчас трудоустроен в Федерации футбола Испании.



Рианчо Каррера Спартак
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