"Есть более укомплектованные команды… Они дали себе отдохнуть после сезона, а у нас практически некому было отдыхать. Когда я пришёл, в заявке было два человека, а на контракте сидел лишь один футболист", - цитирует наставника Metaratings.
Напомним, Черышев возглавил "Санта-Колома" минувшим летом. До этого специалист с 2018-го по 2019 год занимал пост главного тренера "Пари Нижнего Новгорода".
"Санта-Колома" идет на четвертом месте в действующем чемпионате Андорры, набрав по итогам восьми туров 13 очков. 13 ноября подопечные Дмитрия Черышева встретятся с "Ордино".
Дмитрий Черышев – о работе в "Санта-Колома": в заявке было два человека, на контракте сидел один футболист
Главный тренер андоррского клуба "Санта-Колома" Дмитрий Черышев рассказал о сложностях, возникших в первые недели работы в коллективе.
Фото: "Пари НН"