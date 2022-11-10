- Информация о сумме отступных у Сычевого в 100 миллионов рублей не совсем близка к правде, - приводит комментарий Андреева "Чемпионат".
Вчера "Оренбург" объявил о продлении соглашения с 26-летним форвардом Владимиром Сычевым до 2024 года. СМИ сообщили, что интерес к игроку проявляют "Краснодар" и "Торпедо", а сумма отступных по новому контракту составляет 100 миллионов рулей. Аналитический портал Transfermarkt оценивает футболиста в 500 тысяч евро.
Спортдиректор "Оренбурга" о сумме отступных в 100 миллионов рублей за Сычевого: информация не совсем близка к правде
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев отреагировал на появившуюся информацию, что сумма отступных за форварда команды Владимира Сычевого составляет 100 миллионов рублей.
Фото: ФК "Оренбург"