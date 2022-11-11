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Селюк: Гончаренко и Федотов – тренеры для хороших середняков. ЦСКА им не подходит

Футбольный агент Дмитрий Селюк сравнил работу экс-тренера ЦСКА Виктора Гончаренко с действующим наставником "армейцев" Владимиром Федотовым.
Фото: "СЭ"
– Я когда-то говорил про Гончаренко в ЦСКА, и на меня обижались болельщики, клуб. Я говорил, что Гончаренко не для ЦСКА. Это тренер для хорошего середняка типа "Урала". Так оно и есть. В таких клубах, как "Оренбург", "Пари НН", "Урал" он будет действительно хорошим тренером. То же самое Федотов. Да, они заняли второе место, но "Сочи" – небольшой клуб, больше домашний, там было много игроков из "Зенита" уже в принципе сыгранных, – цитирует Селюка Metaratings.

Виктор Гончаренко был назначен главным тренером "Урала" в августе 2022 года, с ним команда значительно поднялась в турнирной таблице РПЛ и теперь располагается на одиннадцатом месте. Главным тренером в ЦСКА Виктор работал с декабря 2016 года по март 2021 года. Владимир Федотов работает в ЦСКА с июня 2022 года, до этого он возглавлял "Сочи", тренируя этот клуб с января 2020 года. Еще раньше работал в "Оренбурге" – с августа 2017 года по декабрь 2019 года. При нем ЦСКА идет на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ после шестнадцати сыгранных туров. На предыдущих выходных "армейцы" дома уступили "Пари НН" (двенадцатое место) со счетом 0:1. В предстоящем туре ЦСКА сыграет с "Динамо" на их поле.


Селюк Гончаренко Федотов ЦСКА
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