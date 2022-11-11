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Агент Чистякова: у Дмитрия отличное психологическое состояние. Ждет шанса от тренера

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова, рассказал о состоянии своего клиента перед матчем с "Торпедо".
Фото: ФК "Зенит"
"Тренируется он полноценно, а психологическое состояние отличное. Ждет шанса от тренера, чтобы проявить себя и вернуть место в основном составе. Мне точно неизвестно, выйдет ли он в основном составе или нет. Но могу сказать, что всё идет в рабочем режиме, как и должно быть", - приводит слова Талаева "Матч ТВ".

Напомним, Чистяков вышел в стартовом составе сине-бело-голубых в матче 16-го тура РПЛ против "Ахмата". На 8-й минуте при счете 0:1 в пользу грозненцев защитник грубо ошибся, подарив мяч Конате, который удвоил счет. В результате "Зенит" проиграл впервые в этом розыгрыше РПЛ (1:2), а Чистякова заменили уже на 32-й минуте.

После матча генеральный директор "Зенита" Александр Медведев жестко высказался о выступлении Чистякова и его возможном переходе как раз в "Ахмат". В итоге защитника сначала отстранили от работы с основной командой, но затем вернули в состав.


Чистяков Зенит
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