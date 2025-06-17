"И в прошлом году, когда было потрачено очень много денег, все думали, что будут бороться за чемпионство, но даже в медали не попали. Поэтому в этом году все рассчитывают как минимум на медали, но с такими тратами, я думаю, должны бороться за чемпионство", - цитирует Булыкина "Матч ТВ".
По итогам сезона-2024/2025 московское "Динамо" заняло пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 56 очков в 30 турах. В мае руководство клуба отправило Марцела Личку в отставку с поста главного тренера, новым главным тренером бело-голубых стал Валерий Карпин, который занимает аналогичную должность в сборной России.
Сегодня, 17 июня, московское "Динамо" объявило о переходе центрального защитника Максима Осипенко из "Ростова" - футболист заключил контракт с бело-голубыми на три года. В минувшем сезоне Осипенко провел за южан во всех турнирах 40 матчей и отметился 10 забитыми мячами и 5 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего защитника в 5 миллионов евро.
Булыкин - о переходе Осипенко в "Динамо": с такими тратами клуб обязан бороться за чемпионство
Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал переход Максима Осипенко в "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"