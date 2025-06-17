Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Бока Хуниорс
2 - 2 2 2
БенфикаЗавершен
Фламенго
2 - 0 2 0
ЭсперансЗавершен
Флуминенсе
19:00
Боруссия ДНе начат
Ривер Плейт
22:00
Урава Ред ДаймондсНе начат

Александр Мостовой заявил, что готов пройти стажировку у Карпина в "Динамо"

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой согласен пройти стажировку в московском "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"Конечно, я готов. Поеду с удовольствием. Увидимся с ним, все нормально. Хотя я уже был на стажировке в "Динамо" у Лички", - цитирует Мостового "СЭ".

Ранее главный тренер московского "Динамо" Валерий Карпин заявил, что готов принять Александра Мостового на стажировку. В прошлом сезоне экс-игрок сборной России уже проходил стажировку в клубе у Марцела Лички, которого отправили в отставку с поста главного тренера бело-голубых в начале мая этого года.

Напомним, что ранее Александр Мостовой получил тренерскую лицензию, однако на данный момент не может быть главным тренером клуба из РПЛ.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится