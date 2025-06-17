"Конечно, я готов. Поеду с удовольствием. Увидимся с ним, все нормально. Хотя я уже был на стажировке в "Динамо" у Лички", - цитирует Мостового "СЭ".
Ранее главный тренер московского "Динамо" Валерий Карпин заявил, что готов принять Александра Мостового на стажировку. В прошлом сезоне экс-игрок сборной России уже проходил стажировку в клубе у Марцела Лички, которого отправили в отставку с поста главного тренера бело-голубых в начале мая этого года.
Напомним, что ранее Александр Мостовой получил тренерскую лицензию, однако на данный момент не может быть главным тренером клуба из РПЛ.
Александр Мостовой заявил, что готов пройти стажировку у Карпина в "Динамо"
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой согласен пройти стажировку в московском "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"