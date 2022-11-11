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Тимур Сулейманов: мы в "Пари НН" будем скучать по Галактионову, он – отличный тренер

Нападающий "Пари НН" Тимур Сулейманов прокомментировал уход с поста главного тренера Михаила Галактионова.
Фото: Чемпионат.com
– Команда, конечно, будет скучать по Галактионову. Хороший тренер, можно сказать отличный. Он нам помогал. Но так получилось. Не сломает ли его уход команду? Каждый из нас – профессионал. Мы должны продолжать работать. Когда узнали о его уходе? 10 минут назад в раздевалке. Да, были слухи, но мы готовились к каждому матчу, – приводит слова Сулейманова "РБ Спорт".

Сегодня "Пари НН" в матче 17-ого тура Российской премьер-лиги принимал на своем поле грозненский "Ахмат". Игра завершилась победой хозяев со счетом 3:2. На послематчевой конференции главный тренер нижегородского клуба Михаил Галактионов объявил об уходе из клуба. Михаил работал в "Пари НН" с лета 2022 года. На протяжении последних недель в СМИ неоднократно появлялись сообщения о том, что Галактионов уйдет из нижегородского клуба, чтобы возглавить московский "Локомотив". У "Пари НН", как и у других клубов РПЛ, в этом году осталось по две встречи в групповом этапе Кубка России. Затем команды отправятся на зимнюю паузу. Помимо "Пари НН" Сулейманов и Галактионов работали и в молодежной сборной России, которую Михаил возглавляет и по сей день.


Сулейманов Пари НН Галактионов
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