"Локомотив" в этом сезоне выглядит очень нестабильно, поэтому "Спартак" будет фаворитом. Но это дерби и, как я всегда говорю, в этих матчах на поле турнирная таблица не имеет значения, — приводит комментарий Карреры "СЭ".
В 17 туре "Спартак" приедет в гости к "Локомотиву". Встреча состоится 12 ноября. Команды уже встречались в 10 туре, тогда у себя дома победу одержал "Спартак", единственный мяч забил форвард красно-белых Александр Соболев с передачи Пруцева.
"Спартак" располагается на 2 месте, имея в своем активе 33 очка. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 6 очков. "Локомотив" с 13 очками находится на 14 месте.
Каррера: "Спартак" будет фаворитом, "Локомотив" выглядит нестабильно
Экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера рассказал, что ожидает от матча красно-белых против "Локомотив" в 17 туре РПЛ.
Фото: РПЛ