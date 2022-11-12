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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
2 - 0 2 0
ФакелЗавершен
Крылья Советов
0 - 0 0 0
Ростов1 тайм
П1 2.4X 3.18П2 2.87
Торпедо
16:30
ЗенитНе начат
П1 18X 8.6П2 1.15
Локомотив
19:30
СпартакНе начат
П1 4.1X 3.8П2 1.87

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Велес
0 - 0 0 0
Динамо Мх1 тайм
П1 2.85X 2.55П2 2.8
Волга Ул
16:00
УфаНе начат
П1 2.95X 3.3П2 2.4

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Сити
15:30
БрентфордНе начат
П1 1.15X 8.6П2 18
Борнмут
18:00
ЭвертонНе начат
П1 2.8X 3.2П2 2.7
Ноттингем Форест
18:00
Кристал ПэласНе начат
П1 3.25X 3.15П2 2.41
Тоттенхэм
18:00
Лидс ЮнайтедНе начат
П1 1.71X 4.1П2 4.7
Вест Хэм
18:00
ЛестерНе начат
П1 2.22X 3.4П2 3.4
Ливерпуль
18:00
СаутгемптонНе начат
П1 1.28X 6.4П2 10
Ньюкасл
20:30
ЧелсиНе начат
П1 2.35X 3.35П2 3.15
Вулверхэмптон
22:45
АрсеналНе начат
П1 5.2X 3.95П2 1.68

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Наполи
17:00
УдинезеНе начат
П1 1.51X 4.7П2 6
Сампдория
20:00
ЛеччеНе начат
П1 2.9X 2.85П2 2.9
Болонья
22:45
СассуолоНе начат
П1 2.33X 3.4П2 3.15

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аугсбург
17:30
БохумНе начат
П1 2.5X 3.4П2 2.9
Хоффенхайм
17:30
ВольфсбургНе начат
П1 2.24X 3.6П2 3.2
Байер
17:30
ШтутгартНе начат
П1 1.81X 3.95П2 4.3
Герта
17:30
КёльнНе начат
П1 2.37X 3.5П2 3
Вердер
17:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 3.65X 3.8П2 1.98
Шальке
20:30
БаварияНе начат
П1 11X 7П2 1.25

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ланс
19:00
КлермонНе начат
П1 1.43X 4.8П2 7.6
Ренн
23:00
ТулузаНе начат
П1 1.65X 4.3П2 5
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Metaratings: Кержаков отказал "Шерифу"

Экс-наставник "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков отказался от предложения молдавского "Шерифа".
Фото: ФК "Пари НН"
Как сообщают СМИ, Александр Кержаков ответил отказом на предложения возглавить молдавский "Шериф". Причины отказа не называются.

Ранее наставник молдавского клуба Степан Томас покинул свой пост перед матчем Лиги Европы против МЮ.

Александр Кержаков возглавлял "Нижний Новгород" в сезоне 2021/2022 и занял 11 место В последнем туре был обыгран "Зенит". Это позволило команде сохранить прописку в РПЛ. Перед стартом нынешнего сезона руководство клуба из-за смены вектора развития решило не продлевать контракт с российским специалистом.

Источник: Metaratings


Кержаков Шериф Нижний Новгород
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