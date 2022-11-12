Как сообщают СМИ, Александр Кержаков ответил отказом на предложения возглавить молдавский "Шериф". Причины отказа не называются.
Ранее наставник молдавского клуба Степан Томас покинул свой пост перед матчем Лиги Европы против МЮ.
Александр Кержаков возглавлял "Нижний Новгород" в сезоне 2021/2022 и занял 11 место В последнем туре был обыгран "Зенит". Это позволило команде сохранить прописку в РПЛ. Перед стартом нынешнего сезона руководство клуба из-за смены вектора развития решило не продлевать контракт с российским специалистом.
Источник: Metaratings
Metaratings: Кержаков отказал "Шерифу"
Экс-наставник "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков отказался от предложения молдавского "Шерифа".
Фото: ФК "Пари НН"