- В лазарете "Спартака" находится шесть человек. Никто так хорошо с такими большими потерями не играет, - передает слова Федуна "Чемпионат".
Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль в выездном матче 17 тура Российской премьер-лиги против "Локомотива" (2:1) не мог рассчитывать на 5 футболистов, входящих в состав команды. Четверо из них - полузащитники Кристофер Мартинс, Наиль Умяров, Виктор Мозес и Михаил Игнатов травмированы. Пятый - нападающий Кейта Бальде - дисквалифицирован до 5 декабря 2022 года за допинговые нарушения в своем предыдущем клубе.
Федун: никто не играет так хорошо с такими большими потерями, как "Спартак"
Экс-владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал игру красно-белых в конце осенней части сезона.
Фото: ФК "Спартак"