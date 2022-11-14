"План сборной — отбор на чемпионат мира через Азию? Мы не говорили об этом с Дюковым. Мы играем в Азии, потому что они с нами играют. Согласился бы на переход в Азию? Неизвестно, сколько нам ждать возвращения в Европу, поэтому давайте в Азию", - цитирует наставника "Чемпионат".
Напомним, весной ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить от турниров под своей эгидой национальные и клубные команды России. Сборная не смогла сыграть с Польшей в полуфинале стыков чемпионата мира 2022 и была отстранена от жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Клубы Российской Премьер-лиги потеряли возможность участвовать в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.
Карпин: неизвестно, сколько нам ждать возвращения в Европу. Давайте в Азию
Главный тренер сборной России и "Ростова" Валерий Карпин поддержал идею перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.
Фото: РФС