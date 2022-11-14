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Личка – о вероятном уходе Сычевого из "Оренбурга": заберу его с собой в Чехию, закрою в комнате и никому не отдам

Главный тренер "Оренбурга" Марцел Личка высказался о продлении клубом контракта с 26-летним нападающим Владимиром Сычевым.
Фото: ФК "Оренбург"
– Сычевой продлил контракт? Он может чуть-чуть успокоиться. Если будет какое-то предложение из другой команды, нам будет тяжело его сохранить. Я уже сказал наверху – заберу его с собой в Чехию, закрою в комнате и никому не отдам, – цитирует Личку "Матч ТВ".

Напомним, что нападающий "Оренбурга" Владимир Сычевой продлил контракт со своим нынешним клубом 9 ноября 2022 года. Теперь его соглашение действует до конца 2024 года, значительно увеличена и сумма отступных за Владимира. Сычевой перешел в "Оренбург" летом 2021 года. В текущем сезоне он забил 16 мячей в 17-ти матчах и наравне с Квинси Промесом является лучшим бомбардиром РПЛ на данный момент. Помимо этого, Владимир является автором двух результативных передач.


Личка Сычевой Оренбург
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