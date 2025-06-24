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Джикия с агентом находятся в Турции на переговорах с "Антальяспором"

Футбольный агент Владимир Кузьмичев рассказал о ходе переговоров защитника Георгия Джикии с турецким "Антальяспором".
Фото: ФК "Химки" ВКонтакте
"Сейчас Георгий вместе с Вадимом Шпиневым (агент Джикии - прим.) находятся в Турции, идут переговоры. Если все условия турецкой стороны будут соблюдены, то Георгий станет игроком "Антальяспора", - приводит слова Кузьмичева "РБ Спорт".

Ранее СМИ сообщали, что экс-защитник сборной России Георгий Джикия в ближайшее время может перебраться в чемпионат Турции. Летом прошлого года футболист покинул московский "Спартак" в статусе свободного агента. Минувший сезон Джикия провёл в подмосковных "Химках", которые не прошли лицензирование для участия в РПЛ-2025/2026.

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