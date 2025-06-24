«Я сомневаюсь в этом. Насколько я знаю, «Фламенго» настаивает на том, что он может быть продан только по пункту в контракте, который равен 25 миллионам, которые могут быть выплачены в течение 48 часов после заключения контракта, если «Зенит» сделает это и насыпет ему еще прилично денег, тогда да, но насколько я понимаю, они не готовы», - сказал Лепсая в выпуске программы «О, футбол!».
Ранее появилась информация о том, что «Зенит» договорился с бразильским клубом о переходе 28-летнего полузащитника Жерсона. Сумма компенсации должна составить 25 млн евро.
В 2025 году бразильский футболист принял участие в 27 матчах за «Фламенго» во всех турнирах, забив один гол. Также на счету Жерсона пять результативных передач.
Рыночная стоимость 28-летнего полузащитника оценивается в 25,2 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt.
Тимур Лепсая - о переходе Жерсона в "Зенит": я сомневаюсь в этом
Футбольный функционер Тимур Лепсая сомневается, что полузащитник «Фламенго» Жерсон перейдет в «Зенит».
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