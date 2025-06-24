"Есть хорошая новость — "Торпедо" вообще никак не пострадает. С команды не снимут очки, ничего с ней не будет, потому что во всех показаниях Перезвы нет никаких действий, направленных на то, чтобы команда, которая играла против московского клуба, была вынуждена "слить" матч, искусственно проиграть. "Торпедо" остается в РПЛ, "Оренбург" мимо кассы, где?то не доработали", - цитирует Добровинского "Матч ТВ".
Напомним, что владелец московского "Торпедо" Леонид Соболев и директор клуба Валерий Скородумов были заключены под стражу по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. В МВД заявили, что Соболев и Скородумов пытались подкупить футбольного арбитра, предложив ему взятку, сумма которой превышает 1 миллион рублей.
По итогам сезона-2024/2025 московское "Торпедо" заняло второе место в турнирной таблице Первой Лиги и напрямую вышло в Российскую Премьер-Лигу. Сообщалось, что с клуба могут снять очки или отправить в низший дивизион за попытку оказания влияния на результат спортивного соревнования.
Адвокат Добровинский: "Торпедо" не пострадает от дела Соболева - с команды не снимут очки и не исключат из РПЛ
Адвокат заключенного под стражу владельца "Торпедо" Леонида Соболева Александр Добровинский рассказал, что на клуб не будут наложены санкции из-за судебных разбирательств.
Фото: ФК "Торпедо"