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Агент Чалдович подтвердил, что Гайич продлил контракт с ЦСКА

Защитник ЦСКА Милан Гайич продолжит выступать за "армейцев" до лета 2027 года. Об этом заявил спортивный агент, представляющий интересы сербского игрока, Раде Чалдович.
Фото: ПФК ЦСКА
"Информация о том, что Милан Гайич продлил контракт с ЦСКА до лета 2027 года соответствует действительности. Милан остается в ЦСКА", — приводит слова Чалдовича "Спорт-Экспресс".

29-летний футболист выступает за красно-синих с лета 2022 года. В сезоне-2025/26 сербский защитник провел в составе команды 31 матч, в которых отметился одним голом.

ЦСКА по итогам сезона-2025/26 завоевал бронзовые награды Чемпионата России и стали обладателями Кубка страны.

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