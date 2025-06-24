"Информация о том, что Милан Гайич продлил контракт с ЦСКА до лета 2027 года соответствует действительности. Милан остается в ЦСКА", — приводит слова Чалдовича "Спорт-Экспресс".
29-летний футболист выступает за красно-синих с лета 2022 года. В сезоне-2025/26 сербский защитник провел в составе команды 31 матч, в которых отметился одним голом.
ЦСКА по итогам сезона-2025/26 завоевал бронзовые награды Чемпионата России и стали обладателями Кубка страны.
Агент Чалдович подтвердил, что Гайич продлил контракт с ЦСКА
Защитник ЦСКА Милан Гайич продолжит выступать за "армейцев" до лета 2027 года. Об этом заявил спортивный агент, представляющий интересы сербского игрока, Раде Чалдович.
Фото: ПФК ЦСКА