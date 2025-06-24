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"РБ Спорт": Олег Василенко уходит с поста главного тренера "Черноморца"

Главный тренер новороссийского "Черноморца" Олег Василенко прощается с командой и покидает клуб.
Фото: ФК "Черноморец"
Ранее в СМИ появилась информация о том, что новым главным тренером "Черноморца" будет назначен Сергей Первушин, который руководил "Тамбовом", "Чайкой" и "Кубанью".

51-летний Василенко работал с "Черноморцем" с августа 2024 года. Под его руководством по итогам сезона-2024/25 команда заняла третье место в Первой лиге. Однако новороссийский клуб не смог принять участие в стыковых матчах с "Пари НН" из-за несоответствия домашнего стадиона критериям РПЛ. РФС отказал "Черноморцу" в выдаче соответствующей лицензии. Предстоящий сезон-2025/26 команда проведет в Первой лиге.

Источник: "РБ Спорт".

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