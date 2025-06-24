Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Волгарь
1 - 1 1 1
ЧелябинскЗавершен

Клубный чемпионат мира

Новости
Интер Майами
2 - 2 2 2
ПалмейрасЗавершен
Порту
4 - 4 4 4
Аль-АхлиЗавершен
Окленд Сити
22:00
Бока ХуниорсНе начат
Бенфика
22:00
БаварияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
0 - 0 0 0
УфаЗавершен

Источник: Кассьерра может покинуть "Зенит" в летнее трансферное окно

Форвард «Зенита» Матео Кассьерра может уйти из «Зенита».
Фото: ФК "Зенит"
Колумбиец рассматривает возможность смены клубной прописки, сообщает журналист Уриэль Югт в соцсети.

Отмечается, что 28-летний форвард открыт к переговорам с другими клубами.

Контракт Кассьерры с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 9,4 млн евро.

В минувшем сезоне колумбиец принял участие в 38 матчах за клуб из Санкт-Петербурга во всех турнирах, забив 12 голов. Также на его счету пять результативных передач.

По итогам сезона-2024/25 «Зенит» финишировал на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 66 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится