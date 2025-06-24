Колумбиец рассматривает возможность смены клубной прописки, сообщает журналист Уриэль Югт в соцсети.
Отмечается, что 28-летний форвард открыт к переговорам с другими клубами.
Контракт Кассьерры с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 9,4 млн евро.
В минувшем сезоне колумбиец принял участие в 38 матчах за клуб из Санкт-Петербурга во всех турнирах, забив 12 голов. Также на его счету пять результативных передач.
По итогам сезона-2024/25 «Зенит» финишировал на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 66 очков.
Источник: Кассьерра может покинуть "Зенит" в летнее трансферное окно
Форвард «Зенита» Матео Кассьерра может уйти из «Зенита».
Фото: ФК "Зенит"