– В клубе никакой официальной информации нет. О том, что "Црвена Звезда" хочет Сычевого, я слышал месяц назад, нет смысла реагировать на вбросы. Придет информация, будем соответственно изучать, смотреть и принимать решения, – цитирует Еремякина Metaratings.
Сегодня в СМИ появилась информация о том, что сербская "Црвена Звезда" готова заплатить необходимую сумму и выкупить нападающего "Оренбурга" Владимира Сычевого, который продлил контракт с клубом на улучшенных условиях 9 ноября 2022 года. Сычевой выступает за "Оренбург" с лета 2021 года, но широкой футбольной общественности стал известен только в текущем сезоне. На данный момент он является лучшим бомбардиром РПЛ, забив столько же, сколько и полузащитник "Спартака" Квинси Промес. Также Владимир вызван в сборную Россию для подготовки к товарищеским матчам с Таджикистаном и Узбекистаном (17 и 20 ноября).
Президент "Оренбурга": о том, что "Црвена Звезда" хочет Сычевого, я слышал месяц назад, нет смысла реагировать на вбросы
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин прокомментировал информацию о том, что "Црвена Звезда" может подписать 26-летнего нападающего команды Владимира Сычевого.
Фото: ФК "Оренбург"