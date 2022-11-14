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Карпин: точно не хочу тренировать до 75 лет, как Семин - в этом возрасте надо дома сидеть и внуков воспитывать

Главный тренер сборной России и "Ростова" Валерий Карпин ответил на вопрос о том, долго ли планирует заниматься тренерской работой.
Фото: ФК "Ростов"
- Бывают мысли бросить тренерство. Но всё зависит от того, какая будет интенсивность - только клуб, только сборная или всё вместе. Жене я говорю, что еще года три - и я больше не смогу. Но, может, всё изменится и я снова захочу долго тренировать. Но точно не хочу тренировать до 75 лет, как Семин. Надеюсь, что такого не будет. В этом возрасте надо дома сидеть и внуков воспитывать, - цитирует Карпина "Чемпионат".

53-летний главный тренер "Ростова" Валерий Карпин возглавил желто-синих в декабре 2017 года. В июле 2021 года специалист получил предложение возглавить сборную России и принял его на условии совмещения с работой в клубе, однако 10 дней спустя принял решение оставить клуб и сосредоточиться на работе по выводу национальной команды на ЧМ-2022. В марте 2022 года, после отстранения российских сборных и клубов от международных матчей под эгидой УЕФА и ФИФА, Карпин вернулся в "Ростов" на правах совмещения. 75-летний экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в августе 2021 года в возрасте 74 лет сменил Карпина в донском клубе, однако покинул его через полтора месяца работы по обоюдному согласию с руководством "Ростова".


Сборная России Ростов Семин Карпин
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