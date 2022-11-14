Скопинцев – о своем голе ЦСКА: меня мотивировали Смолов и Паршивлюк, провели аналитику и количество перешло в качество

Защитник "Динамо" Дмитрий Скопинцев рассказал о своем забитом мяче в ворота ЦСКА в 17-ом туре Российской премьер-лиги.
Фото: "Матч ТВ"
– Ребята поощряли мои подключения в атаку, отдавали мяч. Хотелось играть красиво и радовать болельщиков. Меня мотивировали Смолов и Паршивлюк, с ними дискутировал о футболе, провели аналитику. Фомин очень классно отдал пас, и я сделал то, что тренирую – правой в дальний угол. Количество в качество переходит. Показываю, что меня надо ждать не только под левой ногой, и правой могу пробить, – цитирует Скопинцева "РБ Спорт".

Дмитрий Скопинцев вышел в основном составе "Динамо" в матче с ЦСКА на позиции Диего Лаксальта, который выходил в старте в предыдущих играх, но данный тур пропускал из-за перебора желтых карточек, как и полузащитник бело-голубых Денис Макаров. Дмитрий открыл счет в матче, был очень активен и полезен на протяжении всех 90 минут и стал лучшим игроком встречи. В текущем сезоне у 25-летнего Скопинцева 20 матчей за "Динамо" и 1220 минут в сумме на поля. Из результативных действий – гол в ворота ЦСКА в минувшем туре. Контракт Дмитрия с клубом действует до лета 2027 года. "Динамо" по итогам первой части РПЛ занимает четвертое место в таблице, имея на своем счету 29 очков.


Скопинцев Динамо
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