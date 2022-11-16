- На данный момент Доменико отошел от футбола. В будущем он может стать тренером. Возвращение в "Зенит"? Все возможно. Было бы прекрасно однажды увидеть его в этом клубе! – приводит комментарий агента "СЭ".
Сегодня стало известно, что 35-летний защитник Доменико Кришито завершил игровую карьеру. Итальянец стал игроком "Зенита" в 2011 году. За петербуржский клуб Кришито играл 7 лет. В последнем сезоне итальянец был капитаном команды. В 2018 году Кришито покинул Петербург. С "Зенитом" футболист завоевал 5 трофеев.
В МЛС Кришито за "Торонто" провел 13 матчей, результативными действиями не отметился.
Агент Кришито: в будущем Доменико может стать тренером. Возвращение в "Зенит"? Все возможно
Агент экс-левого защитника "Зенита" Доменико Кришито Андреа Д'Амико допустил возвращение итальянца в клуб качестве тренера.
Фото: ФК "Зенит"