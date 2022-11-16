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Ан. Мостовой: Александр Мостовой себя очень любит. Можно уважительнее относиться к нынешнему поколению

Полузащитник "Зенита" и сборной России Андрей Мостовой поделился мнением о критике со стороны экс-футболиста национальной команды и "Спартака" Александра Мостового.
Фото: ФК "Зенит"
"Высказывания Александра Мостового о современных игроках? Александр себя очень любит. В принципе, футболисты того поколения себя считают очень хорошими футболистами и постоянно высказываются об этом. Можно, думаю, чуть уважительнее относиться к нынешнему поколению", - цитирует футболиста "РБ Спорт".

Мостовой попал в финальный список сборной России на ноябрьские матчи. 17 ноября подопечные Валерия Карпина в Душанбе встретятся с командой Таджикистана, а 20 числа на выезде сыграют против сборной Узбекистана.

25-летний хавбек успел сыграть за "Зенит" 17 матчей текущего сезона Российской Премьер-лиги, в которых записал на свой счет 6 голов и две результативные передачи.


Мостовой Ан Зенит Сборная России Мостовой
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