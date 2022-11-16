"Высказывания Александра Мостового о современных игроках? Александр себя очень любит. В принципе, футболисты того поколения себя считают очень хорошими футболистами и постоянно высказываются об этом. Можно, думаю, чуть уважительнее относиться к нынешнему поколению", - цитирует футболиста "РБ Спорт".
Мостовой попал в финальный список сборной России на ноябрьские матчи. 17 ноября подопечные Валерия Карпина в Душанбе встретятся с командой Таджикистана, а 20 числа на выезде сыграют против сборной Узбекистана.
25-летний хавбек успел сыграть за "Зенит" 17 матчей текущего сезона Российской Премьер-лиги, в которых записал на свой счет 6 голов и две результативные передачи.
Ан. Мостовой: Александр Мостовой себя очень любит. Можно уважительнее относиться к нынешнему поколению
Полузащитник "Зенита" и сборной России Андрей Мостовой поделился мнением о критике со стороны экс-футболиста национальной команды и "Спартака" Александра Мостового.
Фото: ФК "Зенит"