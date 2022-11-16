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Андрей Мостовой – об уходе Дзюбы из "Аданы Демирспор": знаю, что ему что-то не нравилось

Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой высказался о форварде Артеме Дзюбе и его уходе из турецкой "Аданы Демирспор"
Фото: gazetemru.com
- Не могу сказать, что мы суперблизкие друзья были, но хорошо общались. С Магой Оздоевым связь поддерживаю, про Артема у него спрашивал. Артем такой человек, с харизмой, когда что-то не нравится, говорит в лоб. Знаю, что ему что-то не нравилось, но не знаю, что. Всю кухню не знаю, приводит комментарий Мостового "РБ Спорт".

Артем Дзюба недавно покинул турецкую "Адану Демирспор", расторгнув контракт. Игрок забил всего один мяч за команду. В последних матчах Дзюба не попадал в заявку. Тренер "Аданы Демирспор" Винченцо Монтелла сказал, что Дзюба не смог найти свое место в клубе. Сам форвард заявил, что не хотел просто сидеть и смотреть матчи, так как у него большие амбиции и он хочет играть.

Андрей Мостовой и Дзюба вместе играли в "Зените" в период с 2020 по 2022 годы. Артем покинул клуб весной этого года, так как не смог договориться о новом контракте.


Дзюба Мостовой Ан
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