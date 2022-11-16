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Калешин - о возможной отставке Сторожука: хорошо работал, при нем заиграли многие ребята из второй команды "Краснодара"

Главный тренер "Акрона" Евгений Калешин прокомментировал информацию о возможной отставке наставника "Краснодара" Александра Сторожука.
Фото: ФК "Краснодар"
- За такое время добиться хорошего результата - это исключение. Ты можешь рассчитывать на это только когда у тебя сильный состав. Он очень хорошо работал, при нем заиграли многие ребята из второй команды. Они проводят действительно талантливый сезон. Мне сложно комментировать такое решение руководство клуба, мне жаль, - передает слова Калешина "Спорт день за днем".

После крупного выездного поражения "Краснодара" от "Оренбурга" (1:5) в рамках 17 тура Российской премьер-лиги в футбольном инфопространстве появилась информация о решении руководства черно-зеленых отправить в отставку главного тренера команды Александра Сторожука. Официальные интернет-ресурсы "быков" не подтверждали и никак не комментировали эти данные.

41-летний Александр Сторожук, ранее тренировавший "Краснодар-2", был назначен и.о. наставника первой команды в марте 2022 года, с 24 мая официально занял должность главного тренера. Под его руководством "Краснодар" провел 33 матча, в которых одержал 15 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений. Прошлый сезон РПЛ "быки" завершили на четвертом месте, в текущем сезоне черно-зеленые набрали 25 очков в 17 матчах и занимают восьмую строчку таблицы чемпионата.


Краснодар Сторожук Калешин
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