- Можно ли догнать "Зенит" в таблице? Я как футболист буду говорить, что можно. Будем ждать ошибок "Зенита", и главное - самим их не допускать. Если бы мы выигрывали каждый матч, то результат был бы другой, - передает слова Сазонова Metaratings.ru.
По итогам осенней части чемпионата России московское "Динамо" набрало 29 очков в 17 матчах и занимает в турнирной таблице четвертую строчку, опережая ЦСКА по результатам личных встреч. Отставание бело-голубых от лидирующего "Зенита" составляет 13 очков, до конца первенства осталось провести 13 туров.
Защитник "Динамо" Сазонов: будем ждать ошибок "Зенита", их можно догнать в таблице
Центральный защитник московского "Динамо" Саба Сазонов прокомментировал шансы бело-голубых догнать лидирующий в РПЛ "Зенит".
Фото: ФК "Динамо"