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Измайлов: уход из "Спартака" связан с давлением в медиа? Скорее нет, чем да

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Президент Первой лиги и экс-генеральный директор "Спартака" Наиль Измайлов поделился причинами ухода из столичного коллектива.
Фото: РИА Новости
"Был ли связан мой уход с давлением в телеграм-каналах и медиа? Скорее нет, чем да… Для меня это не было решающим фактором. Мне было интересно получить новый опыт в Европе, о котором я ничуть не жалею", - цитирует функционера "Чемпионат".

Измайлов был избран на пост президента Первой лиги в начале октября. В "Спартаке" функционер работал с 2013-го по 2018 год.

По итогам 18-ти туров Первой лиги первое место в турнирной таблице занимает "Алания", команда из Владикавказа набрала 35 очков. На второй строчке с 35-ю баллами расположилась "Балтика", замыкает топ-3 тульский "Арсенал" - в их активе 31 очко.


Спартак Измайлов Первая лига
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