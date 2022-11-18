"Кстати, я мог перейти в "Ростов" в конце 2019 года, меня звал Кафанов, хотели посмотреть на меня, но я сломал палец. Мне хочется поиграть в России, готов выступать даже за "Торпедо", которое сейчас идет на последнем месте", - цитирует игрока "РБ Спорт".
Сборная Таджикистана вчера на своем поле сыграла против команды России. Встреча завершилась с ничейным счетом – 0:0.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего голкипера из Таджикистана в 400 тысяч евро.
"Торпедо" ушло на зимнюю паузу в чемпионате России, занимая последнее место в турнирной таблице. Подопечные Андрея Талалаева записали себе в актив 6 очков по итогам 17-ти туров.
Вратарь сборной Таджикистана Ятимов: хочу поиграть в РПЛ - готов выступать даже за "Торпедо"
Вратарь сборной Таджикистана и "Истиклола" Рустам Ятимов поделился желанием попасть в клуб Российской Премьер-лиги.
Фото: ФК "Истиклол"