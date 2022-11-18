Матчи Скрыть

Сделать ставку

Вратарь сборной Таджикистана Ятимов: хочу поиграть в РПЛ - готов выступать даже за "Торпедо"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Вратарь сборной Таджикистана и "Истиклола" Рустам Ятимов поделился желанием попасть в клуб Российской Премьер-лиги.
Фото: ФК "Истиклол"
"Кстати, я мог перейти в "Ростов" в конце 2019 года, меня звал Кафанов, хотели посмотреть на меня, но я сломал палец. Мне хочется поиграть в России, готов выступать даже за "Торпедо", которое сейчас идет на последнем месте", - цитирует игрока "РБ Спорт".

Сборная Таджикистана вчера на своем поле сыграла против команды России. Встреча завершилась с ничейным счетом – 0:0.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего голкипера из Таджикистана в 400 тысяч евро.

"Торпедо" ушло на зимнюю паузу в чемпионате России, занимая последнее место в турнирной таблице. Подопечные Андрея Талалаева записали себе в актив 6 очков по итогам 17-ти туров.


Сборная Таджикистана Сборная России Торпедо
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Бензема может пропустить первый матч сборной Франции на чемпионате мира в Катаре
Силкин: сборная России провалила матч против Таджикистана. Карпин ошибся с составом 1
Тарханов: думаю, в матче с Узбекистаном у сборной России мотивации будет побольше. Выйдут те, кто давно в команде 1
18-летний аргентинец – лучший игрок "Манчестер Юнайтед" в ноябре
Баринов: сказал Галактионову – результат будет, если вам удастся перестроить тех или иных людей 3
Агент Дивеева: ведем переговоры по продлению контракта с ЦСКА
Баринов – о Педриньо: у него постоянно что?то болит - то зуб, то ухо, то нос
Агент Бальде: Кейта будет одним из лучших в РПЛ, когда наберет оптимальную форму 1
Президент ФНЛ Измайлов: процедура лицензирования клубов из Крыма начнется в феврале 2023 года
Баринов: Николич должен был возглавить команду в Италии. Сказал, что я первый, кого он позовет туда
Вратарь сборной Таджикистана Ятимов: хочу поиграть в РПЛ - готов выступать даже за "Торпедо" 2
Хайп и «пляски на костях» после ничьей России и Таджикистана. Господа, хватит гнобить собственную сборную! 7
Баринов – о Рангнике: 2-3 месяца поработать, а потом приезжать раз в месяц? Я не верил, что он что-то сделает
Камоцци – о Дзюбе: если он не найдет себе клуб к зимним сборам, то сезон можно вычеркивать из карьеры
Роналду: сто процентов закончу карьеру, если помогу Португалии победить на ЧМ-2022 5
-