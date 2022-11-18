"Когда Бальде наберет оптимальную форму, он будет одним из лучших в РПЛ. В "Спартаке" ждут его возвращения", — цитирует агента Sport24.
Напомним, Бальде перешел в "Спартак" минувшим летом на правах свободного агента. Сенегалец смог принять участие лишь в одном матче за красно-белых – футболист был отстранен до начала декабря за нарушение процедуры допинг-контроля, когда выступал за "Кальяри".
В середине ноября Бальде вернулся к тренировкам в общей группе столичного коллектива.
Агент Бальде: Кейта будет одним из лучших в РПЛ, когда наберет оптимальную форму
Агент форварда "Спартака" Кейта Бальде Федерико Пасторело оценил шансы футболиста проявить себя в Российской Премьер-лиге.
Фото: ФК "Спартак"