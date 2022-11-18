– Нас собрали на следующий день после игры с "Уралом". Про Гаранина ничего не говорили, просто объявили: до конца зимы вас будет тренировать Точилин. При этом абсолютно уверен, что мы еще увидим Гаранина в РПЛ, – цитирует Ушатова Sport24.
Вадим Гаранин пришел в футбольный клуб "Сочи" в июне 2022 года. До этого Вадим тренировал "Енисей", "ФК Тверь", юношескую сборную России, был ассистентом в тульском "Арсенале". В текущем сезоне футбольным клубом "Сочи" руководил тренерский тандем Александра Точилина и Вадима Гаранина, у которого не было соответствующей квалификации, чтобы считаться главным тренером полноценно. По итогам семнадцати сыгранных туров "Сочи" занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея на своем счету 25 очков.
Ушатов – об уходе Гаранина из "Сочи": нас собрали и просто объявили, что до конца зимы вас тренирует Точилин
Полузащитник "Сочи" Кирилл Ушатов рассказал, как команде сообщили об уходе главного тренера Вадима Гаранина.
Фото: ФК "Сочи"