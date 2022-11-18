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Кавазашвили: Слуцкий достоин именитой команды. Считаю, что он еще может работать в больших клубах

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Бывший голкипер "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил шансы экс-тренера "Рубина" Леонида Слуцкого возобновить тренерскую карьеру.
Фото: ФК "Рубин"
– Слуцкий достоин именитой команды. Считаю, что он еще может работать в больших клубах. Не буду говорить, какая команда подходит. Зачем говорить за Слуцкого и обижать других людей, которые тоже хотят туда же? Но точно уверен, что Слуцкий продолжит тренерскую карьеру, – цитирует Кавазашвили "Чемпионат".

Леонид Слуцкий работал главным тренером казанского "Рубина" в период с 19 декабря 2019 года по 15 ноября 2022 года. В начале этой недели "Рубин" в своих соцсетях официально объявил о том, что Леонид Викторович покидает команду по собственному желанию. Под его руководством казанский клуб сыграл 96 матчей, на протяжении которых фиксировали следующие результаты: 38 побед, 22 ничьих, 36 поражений и 136 набранных очков. По результату предыдущего сезона РПЛ "Рубин" напрямую вылетел в Первую лигу (ранее – ФНЛ). На данный момент казанцы идут пятыми в турнирной таблице.


Кавазашвили Слуцкий
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