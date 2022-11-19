"Бердыев возглавит "Сочи"? У нас такой информации нет. Спрашивайте у тех, кто это пишет. Слышу подобное только от тех, кто мне звонит", - цитирует наставника южан "Чемпионат".
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что тренерский штаб "Сочи" покинул Вадим Гаранин. Официально об отставке специалиста клуб не объявлял, но его уход подтвердил футболист южан Тимофей Шипунов.
Сообщалось, что руководить командой до зимней паузы в РПЛ будет Точилин.
Точилин – о Бердыеве в "Сочи": у нас такой информации нет
Главный тренер "Сочи" Александр Точилин прокомментировал слухи о возможности назначения наставником коллектива Курбана Бердыева.
Фото: "Чемпионат"