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Осинькин рассматривается в качестве возможного нового тренера "Сочи"

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено оказался под давлением после двух подряд крупных поражений и может быть вскоре уволен.
Фото: ФК "Сочи"
По информации журналиста Карпова испанским специалистом недовольны в клубе, и в случае, если команда не исправит ситуацию в ближайших турах РПЛ, его может ждать отставка. Ближайший матч в Кубке России с «Динамо» в Москве не станет решающим, а вот следующие игры против «Рубина» в Казани и домашняя встреча с «Динамо» будут показательными.

В случае увольнения Морено, одним из главных кандидатов на замену рассматривается бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин.

Напомним, что вчера, 26 июля, «Сочи» проиграл «Акрону» со счетом 0:4.

Это второе крупное поражение подряд. В первом туре команда уступила «Локомотиву» со счётом 0:3. Следующий матч подопечные Роберто Морено проведут 29 июля против московского «Динамо» в рамках Кубка России.

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