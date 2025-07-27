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Источник: экс-спортдир ЦСКА рассматривается на пост спортивного директора "Спартака"

Бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян может возглавить спортивный блок московского «Спартака».
Фото: ФК ЦСКА
По информации Metaratings 49-летний специалист рассматривается как возможная замена испанцу Франсису Кахигао, чьё увольнение руководство красно-белых обсуждает в данный момент.

Мовсесьян проработал в системе ЦСКА с 2012 по 2024 год. Начав карьеру в клубе в качестве скаута, в 2022 году он был назначен спортивным директором армейцев.

Кахигао был назначен спортивным директором «Спартака» 3 января. До этого 55-летний испанец более 23 лет работал скаутом в «Арсенале». Последним местом его работы был турецкий «Галатасарай», где с прошлого года он возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.

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