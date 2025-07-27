Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
ЦСКА
2 - 1 2 1
АхматПерерыв
Оренбург
17:30
Динамо МхНе начат
Рубин
20:00
ЗенитНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 2 1 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Нефтехимик
17:00
ТорпедоНе начат
Родина
18:30
Спартак КостромаНе начат
Факел
19:00
УфаНе начат

В "Спартаке" высказались о возможном увольнении спортивного директора Франсиса Кахигао

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал слухи о возможном увольнении спортивного директора клуба Фрэнсиса Кахигао.
Фото: ФК "Спартак"
«Как я уже неоднократно говорил, работу спортивного директора мы оценим по итогам трансферного окна. Сейчас речи о каких-то кадровых перестановках не идёт», — цитирует Малышева «Чемпионат».

Ранее в СМИ были новости, что Спартак недоволен работой Франсиса Кахигао и готов расстаться с испанским специалистом.

Кахигао был назначен спортивным директором «Спартака» 3 января. Испанский специалист ранее работал в лондонском «Арсенале», где занимал должность главы отдела международного скаутинга. После этого он занимал пост технического директора в Федерации футбола Чили, а в прошлом году возглавлял отдел международных отношений и скаутинга в турецком «Галатасарае».

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится