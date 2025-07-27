«Как я уже неоднократно говорил, работу спортивного директора мы оценим по итогам трансферного окна. Сейчас речи о каких-то кадровых перестановках не идёт», — цитирует Малышева «Чемпионат».
Ранее в СМИ были новости, что Спартак недоволен работой Франсиса Кахигао и готов расстаться с испанским специалистом.
Кахигао был назначен спортивным директором «Спартака» 3 января. Испанский специалист ранее работал в лондонском «Арсенале», где занимал должность главы отдела международного скаутинга. После этого он занимал пост технического директора в Федерации футбола Чили, а в прошлом году возглавлял отдел международных отношений и скаутинга в турецком «Галатасарае».
В "Спартаке" высказались о возможном увольнении спортивного директора Франсиса Кахигао
Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал слухи о возможном увольнении спортивного директора клуба Фрэнсиса Кахигао.
Фото: ФК "Спартак"