"В какой-то момент родился миф о безупречной "армейской" селекции. Феерили Вагнер Лав, Карвалью, Олич, Красич, Жо, Думбия — и на их фоне оставались незамеченными приобретения Османа Феррейры, Джанера, Рамона, Калоуды, Янчика, других случайных персонажей. Но это в прошлом. К сожалению, за последние пять лет проколов и странных трансферов в ЦСКА хватало", - приводит слова Грушевского "СЭ".
После окончания первой половины чемпионата России ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице. Красно-синие набрали 29 очков и отстают от "Ростова", идущего на третьей строчке на 6 очков. На 7 очков команду Владимира Федотова опережает "Спартак", на 13 - "Зенит". В Кубке России "армейцы" набрали 9 очков из 12 возможных после 4-х туров и делят лидерство в группе D с "Уралом". На следующей неделе ЦСКА сыграет последние матчи группового этапа против "Урала" (22 ноября) и "Сочи" (26 ноября).
Грушевский: в какой-то момент родился миф о безупречной селекции ЦСКА. Это в прошлом - странных трансферов хватало
Шоумен Михаил Грушевский, являющийся болельщиком ЦСКА, заявил о переоценке уровня селекции любимого клуба.
Фото: ТАСС