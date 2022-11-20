"Конечно, мы хотим обыгрывать тех, кого, как нам кажется, должны обыгрывать на одной ноге. С другой стороны, раз не можем обыграть Таджикистан у них дома, то хорошо, что не попали на чемпионат мира", - цитирует Червиченко "Чемпионат".
Напомним, ранее сборная России в четверг, 17 ноября встречалась в товарищеском матче со сборной Таджикистана. Матч завершился нулевой ничьей. Очная встреча между командами стала первой в истории. До этого сборная России обыграла Киргизию (2:1).
Сегодня, 20 ноября очередным соперником национальной команды станет сборная Узбекистана. Встреча состоится в Ташкенте. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. Ранее сборную России отстранили от участия в официальных международных встречах под эгидой УЕФА и ФИФА. В связи с этим подопечные Валерия Карпина не сыграли в стыковых матчах к ЧМ-2022, пропустят отбор на Евро-2024 и не участвуют в текущем розыгрыше Лиге наций.
Червиченко: если не можем обыграть Таджикистан, то хорошо, что не попали на ЧМ
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о ничьей сборной России против Таджикистана.
Фото: Sportbox